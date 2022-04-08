Донецк, 8 апреля 2022, 07:50 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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В 7:25 с украинских позиций в населённом пункте Новосёловка был обстрелян город Ясиноватая. По нему выпущено восемь ракет из установки БМ-21 «Град».
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины устроили несколько атак населённых пунктов Донецкой Народной Республики.