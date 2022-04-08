Улан-Удэ, 8 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2977 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования к настоящему времени достигло 134 978. За сутки диагноз подтвердился у 78 жителей.

«Выздоровели от COVID-19 – 131 215 (+102) человек, дополнительно снято с наблюдения – 100», — отметили в оперштабе.