Якутск, , 07:47 — REGNUM На полигоне для твёрдых коммунальных отходов, расположенном на вилюйском тракте в Якутске, установят систему видеонаблюдения. Камеры поставят на 30-метровой вышке, сообщил Sinet Spark.

Свалка mermyhh

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Изображение с видеоустройств будет транслироваться в прямом эфире. Помимо камеры на вышке будет работать тепловизорное оборудование. Цель этих мер — искать места возгораний на свалке, чтобы не допустить распространение пожара.

«Пожары на мусорном полигоне стали одной из главных проблем нашего города. В 2021 году Синет Спарком был сформирован проект «Горение свалки», который направлен на решение этой проблемы», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года полигон ТКО в Якутск горел на площади 3 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось тем, что горение в основном происходило в нижних пластах насыпи мусора.