Пермь, , 07:43 — REGNUM В Перми координатор регионального отделения ЛДПР Константин Бусовиков предложил муниципальной власти назвать новый сквер в микрорайоне Кислотные Дачи именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщают СМИ.

Письмо с инициативой направлено главе города Алексею Дёмкину. При положительном решении вопроса сквер им. Владимира Жириновского может появиться на участке, ограниченном улицами Черняховского, Ракитная, Суперфосфатная и Краснодонская. Сейчас сквер находится в стадии обустройства.

Напомним, в начале февраля политика госпитализировали с двусторонней пневмонией. Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский скончался 6 апреля.