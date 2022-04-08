Тель-Авив, Израиль, , 07:42 — REGNUM Террорист, совершивший нападение на людей в городе Тель-Авиве, ликвидирован силами безопасности Израиля. Об этом 8 апреля сообщает израильский новостной портал Ynet.

Тель-Авив GibonPico

По предварительной информации, террорист был обнаружен силовиками в районе Яффо в южной части Тель-Авива. Уточняется, что злоумышленник оказался 28-летним палестинцем по имени Раед Хазем, уроженцем города Дженин на западном берегу реки Иордан.

После обнаружения террориста между ним и силовиками началась перестрелка, в ходе которой злоумышленник был ликвидирован. Пострадавших среди сотрудников службы безопасности нет.

Напомним, вооружённый злоумышленник совершил нападение на людей в центре Тель-Авива, в районе улицы Дизенгофф. В результате стрельбы погибли два человека, пострадали 12, из них четверо находятся в тяжёлом состоянии. Инцидент был квалифицирован властями Израиля как теракт. Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер Израиля Нафтали Беннет намерен разыскать и призвать к ответу всех, кто причастен к акту терроризма в Тель-Авиве. Глава правительства Израиля обещал найти нападавшего, где бы тот ни был, а каждого, кто «прямо или косвенно» помогал террористу, привлекут к ответу.

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