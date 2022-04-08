Пермь, 8 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Пермском крае полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

ДТП

Авария произошла на трассе «Подъезд к Перми от М7-Волга» 7 апреля. Водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель».

Водитель автомобиля водитель «Рено Логан» погиб на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.