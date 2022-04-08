Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автомашина ВАЗ 21 114 сбила восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили журналистам в городском ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 7 апреля на улице Пехотинцев. Ребёнок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. С ушибами его доставили в больницу.

Установлено, что водитель был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Каменске-Уральском автомобиль сбил женщину и ребёнка. Правда, там виноватыми оказались пешеходы, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора.