Москва, , 07:31 — REGNUM В общей сложности 70 самолетов Ту-214 планируется построить до 2030 года в России Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе государственная корпорации «Ростех», в состав которой входит ОАК.

Самолёт Ту-214-ОН Oleg Belyakov

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Как отмечается в сообщении, дальность полета Ту-214 достигает 6,5 тыс. км, что позволяет использовать указанный вид самолетов для перевозок внутри РФ. Аппараты, которые уже выпускаются малой серией в городе Казань, оснащаются российскими двигателями ПС-90 и могут вмещать до 210 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта сообщил глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что из-за новых западных санкций российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом.