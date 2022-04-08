Казань, , 07:33 — REGNUM Цех по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, ликвидировали в Татарии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Метанол Autoprioritet.com

В Приволжском районе города Казани под производство был переоборудован склад. При осмотре помещения обнаружили различные приспособления и оборудование, а также четыре еврокуба со спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, выявили около 1,4 тыс. пятилитровых емкостей готовой продукции. Из незаконного оборота в общей сложности изъято почти 11 тыс. литров стеклоомывателя.

Экспертиза установила, что во всех изъятых образцах продукции содержится не менее 84% метилового спирта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 («Незаконный оборот сильнодействующих веществ или ядовитых веществ в целях сбыта») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

ИА REGNUM напоминает, в Тюменской области обнаружена опасная стеклоомывающая жидкость с превышением содержания метанола.

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