Хабаровск, , 07:45 — REGNUM Военный историк и историк-краевед, полковник в отставке Александр Филонов выразил своё мнение, почему военной спецоперации в защиту Донбасса нельзя было избежать.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Тому есть ряд причин. Первая и, пожалуй, самая главная — Россия учла уроки Великой Отечественной войны. Был момент, который отражен исторически, когда Сталину предлагалось первым начать боевые действия против Гитлера по той причине, что если не начать эту операцию сегодня, то немцы начнут её завтра. Немецкие войска стояли в полной готовности в Польше, были перебежчики, были данные по линии погранвойск и советских разведданных, но Сталин не хотел верить, что немецкие власти смогут так вероломно нарушить подписанный между СССР и Германией пакт о ненападении. Чем это неверие закончилось, мы все прекрасно знаем.

Здесь прослеживается очень четкая аналогия — украинский режим готовил спецоперацию «Гром» по вторжению на территорию Донецкой и Луганской Независимых Республик на 8 марта. Наверное, нет смысла объяснять, почему для военных действий выбираются выходные или праздники — считается, что люди в эти дни, в том числе и военные, находятся в расслабленном состоянии», — прокомментировал «Хабаровскому краю сегодня» историк.

Эксперт отметил, что украинские войска давно были сосредоточены на границе с ЛНР и ДНР, но о готовящемся наступлении удалось узнать опять же с помощью разведки. И Россия была вынуждена нанести упреждающий удар, чтобы не получилось так, как в 1941-м.

«Чем грозило нападение Украины? Не буду лишний раз напоминать о том, что на территории ДНР и ЛНР живут, по разным данным, от семисот тысяч до миллиона человек с российскими паспортами, то есть юридически являющиеся гражданами России. Накануне ожидаемого вторжения вооруженных сил Украины мы с этими республиками подписали договор о признании и взаимопомощи. Это очень важный документ для международного протокола. И Россия должна оказывать помощь своим гражданам. А теперь, на минуточку, представьте реакцию США, если бы некое государство планировало вторжение на территорию, где проживают сотни тысяч американских подданных.

Теперь о намерениях применить на Донбассе «грязную атомную бомбу». На Украине со времен Советского Союза остались ракетные установки «Точка-У», дальность поражения которых до 120 километров. По имеющейся информации, таких ракет у них было около двухсот. Думаю, хватило бы и Донбассу, и России ещё осталось бы. При этом Украина начала разработку оперативно-тактического комплекса «Гром», который, собственно, и дал название готовящейся операции. Это высокоточное оружие современного поколения, способное нести на себе малый ядерный заряд. Его испытали на украинском полигоне еще в 2016 году. И это оружие по своей дальности поражения могло достать, условно, Красную площадь в Москве.

Разве можно было позволить Украине ставить на жителях ДНР и ЛНР такие эксперименты?

Мог ли Путин подождать? Думаю, что мог. Но в какой бы момент Россия ни выступила на защиту своих граждан, санкций нам избежать все равно бы не удалось. Поэтому напомню, что упреждающий удар в такой ситуации помог избежать больших жертв и разрушений», — резюмировал Александр Филонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пошутил о возможности непосредственного участия американских военных в украинском конфликте, заявив во время публичной встречи с представителями профсоюза Amazon, что если ему придется идти на войну, то он пойдет с ними.