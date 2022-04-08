Тюмень, , 07:26 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе на конец февраля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2021 года увеличились в среднем на 0,9%, тогда как по России – на 2,2%. Об этом сообщает Тюменьстат.

Инфляция

Цены на продовольственные товары в ЯНАО повысились на 2,7%, на непродовольственные – на 0,9%, на услуги — на 1,4%.

Среди продовольствия на Ямале за указанный период более всего подорожала плодовоовощная продукция — на 10,4%), крупа и бобовые — на 5,9%, сыр - на 5,5%, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы - на 4,8%.

Среди промышленной группы товаров в регионе отмечалось повышение цен на электронику — на 2,5%, мебель, моющие и чистящие средства — на 2,4%, медикаменты - на 1,7%.

Цены на дизельное топливо в ЯНАО выросли на 5,2%, на бензин автомобильный – снизились на 1%.

Среди услуг увеличились тарифы на услуги правового характера — на 14,6%, зарубежного туризма — на 11,4%, банков - на 6,1%, ветеринарные - на 4,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за указанный период инфляция составила 1,3%, в Югре — 0,6.

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