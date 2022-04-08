Благовещенск, , 07:30 — REGNUM В Амурской области есть всё необходимое для того, чтобы противостоять санкциям и продолжать развивать регион. Об этом заявил глава Приамурья Василий Орлов 8 апреля в своём телеграм-канале.

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Он подчеркнул, что выступавший 7 апреля с докладом о работе правительства Михаил Мишустин уделил много внимания развитию Дальнего Востока.

«Бизнес получает льготы, регулярно расширяются программы субсидирования. Создаются новые рабочие места, расширяются программы по подготовке кадров, перепрофилированию специалистов. Особое внимание — медикам и учителям. Для них работают программы «Земский учитель» и «Земский доктор», — отметил губернатор.

Особый акцент будут делать на обеспечение амурчан жильём и расселение из ветхих домов. В регионе также намерены продолжать строить и модернизировать дороги, благоустраивать дворы.

«Важно, что проработка новых инструментов для улучшения жизни дальневосточников продолжается в интенсивном режиме. Впереди предстоит много работы, но у нас есть все необходимое для противостояния санкциям и развития нашего региона», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время роста цен важно поддержать людей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена.