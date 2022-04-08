У нас есть всё необходимое для противостояния санкциям — глава Приамурья
Благовещенск, 8 апреля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Амурской области есть всё необходимое для того, чтобы противостоять санкциям и продолжать развивать регион. Об этом заявил глава Приамурья Василий Орлов 8 апреля в своём телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что выступавший 7 апреля с докладом о работе правительства Михаил Мишустин уделил много внимания развитию Дальнего Востока.
Особый акцент будут делать на обеспечение амурчан жильём и расселение из ветхих домов. В регионе также намерены продолжать строить и модернизировать дороги, благоустраивать дворы.
Как сообщало ИА REGNUM, во время роста цен важно поддержать людей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена.