Очер, , 07:21 — REGNUM В Пермском крае прокуратура заявила о незаконности получения выплат депутатами Думы Очерского городского округа. Речь идет о денежной компенсации для депутатов, осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе. Об этом сообщает краевое надзорное ведомство.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прокуратура в судебном порядке потребовала признать недействующим Положение о порядке назначения и выплаты компенсации, связанной с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы Очерского городского округа, утвержденного решением Думы от19.12.2019 № 78 (в редакции от30.09.2021 № 92).

В документе предусмотрена выплата ежеквартальной денежной компенсации депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, за участия в заседании Думы, работу в постоянной депутатской комиссии, рабочей группе, в избирательном округе. Такие гарантии положены только депутата на постоянной основе и при соблюдении дополнительных условий.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу не вступило.