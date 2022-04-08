Москва, , 07:22 — REGNUM Арбитраж Москвы 28 апреля 2022 года планирует начать рассмотрение иска от государственного оператора спутниковой связи — ФГУП «Космическая связь» к производителю спутников — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева» (Красноярский край). С ответчика требуют выплаты более 613 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило в суд в конце марта 2022 года. Иск приняла судья Нечипоренко. В деле речь идёт «о взыскании613296496,06 рубля», но детали пока не сообщались.

Напомним, в 2015 году этому же истцу суд отказал во взыскании с ИСС 262 млн рублей. В споре речь шла о контракте на проектирование, разработку, изготовление и сдачу в эксплуатацию на орбите космических аппаратов «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6».

Напомним, ФГУП является государственным оператором спутников связи, а его космические аппараты обеспечивают глобальное покрытие. Юрлицо по некоторым параметрам входит в десятку крупнейших мировых спутниковых операторов. Ведёт свою историю ФГУП с 1957 года.