Вашингтон, 8 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. США и другие страны Международного энергетического агентства (МЭА) высвободят из своих запасов вместе рекордный объем нефти, составляющий 240 млн баррелей. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты направят на рынок 180 млн баррелей нефти из резервов государства. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что другие члены МЭА объявили об использовании еще 60 млн баррелей.

По ее словам, такие шаги призваны поддержать мировую экономику и потребителей в США. Псаки напомнила, что за последние время цены на бензин на американских заправках выросли почти на $1 за галлон (3,785 литра)». Она добавила, что Вашингтон будет бороться за снижение зависимости от углеводородов и приложит усилия для перехода на экологически чистых энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Джо Байден объявил, что США и еще 30 стран договорились начать тратить свои нефтяные резервы для стабилизации ситуации на топливном рынке.

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