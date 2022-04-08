Челябинск, 8 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Челябинске 14-летнюю школьницу, которая сбросила собаку с 20-го этажа, обследуют психиатры. Об этом пишут СМИ.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Врач-психиатр

По данным 74.ru, девочку положили в психбольницу. Также известно, что этот же подросток ранее расправился над котёнком. Тогда были подключены соцслужбы, но родители девочки отказались от взаимодействия, сообщила журналистам глава областного минсоцотношений Ирина Буторина.

Как сообщало ИА REGNUM, собаку девочка выбросила из дома на улице Братьев Кашириных. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.