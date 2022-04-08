Тегеран, 8 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. 7 апреля генеральный директор департамента международного сотрудничества при Таможенном управлении Исламской Республики Иран (IRICA) объявил о 15-процентном росте экспорта иранской продукции на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ЕАЭС

Хоссейн Кахки отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал свою деятельность в 2010 году с участием пяти стран, при этом Исламская Республика Иран заключила трехлетний меморандум о взаимопонимании для укрепления торговли с соседями.

Он назвал Россию крупнейшим торговым партнером Ирана в организации, оценив товарооборот Ирана со странами-членами ЕАЭС за 11 месяцев предыдущего иранского календарного года (с 21 марта 2021 года по 22 февраля 2022 года) в 5,34 миллиарда долларов.

Кахки оценил общий объем экспорта иранской продукции в государства-члены ЕАЭС примерно в 1,17 миллиарда долларов. Он также отметил, что за этот период в страну было импортировано продукции на сумму более 4 миллиардов долларов.

В настоящее время Иран экспортирует свою сельскохозяйственную и растительную продукцию в такие страны, как Россия, Казахстан, Киргизия, Армения и Беларусь, взамен импортируя из упомянутых стран такие продукты, как пшеница, ячмень, кукуруза и сырье для животноводства.