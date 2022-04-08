Тегеран, , 07:12 — REGNUM Осудив недавнее нападение в храме Имама Резы в Мешхеде, министр внутренних дел Ирана заявил, что региональный терроризм, как детище глобального высокомерия, призван подорвать связи между Исламской Республикой и соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 апреля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ахмад Вахиди заявил, что этот трагический инцидент вызван террористической операцией, проведенной против трех духовных семинаристов, один из которых принял мученическую смерть.

«Террористический акт в городе Мешхед указывает на то, что враг страны стремится продвигать терроризм в регионе», — отметил он, подчеркнув, что региональный терроризм являются детищем глобального высокомерия, которое создало ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки на Ближнем Востоке.

В другом месте своего выступления Вахиди указал на попытки противника посеять семена раздора и разногласий между иранским и афганским народами.

«Народы Ирана и Афганистана имеют общее цивилизационное и историческое происхождение, но враги не оставляют камня на камне, чтобы запятнать дружественные отношения между Исламской Республикой и соседними странами», — заявил министр внутренних дел.