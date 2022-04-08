Тегеран, 8 апреля 2022, 07:13 — REGNUM 7 апреля посольство Ирана в Кабуле в заявлении осудило террористический акт в мечети Пуле-Хишти в афганской столице, в результате которого 11 человек получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Использование террористических методов, которые ставят под угрозу безопасность афганского народа, в том числе террористическое нападение на мечеть Пуле-Хишти в Кабуле, в результате которого пострадали несколько постящихся верующих, решительно осуждается Исламской Республикой Иран», — заявило иранское посольство.
Посольство также пожелало скорейшего выздоровления всем лицам, пострадавшим в результате теракта.
Мечеть Пуле-Хишти — самая большая мечеть в Кабуле, расположенная в многолюдной части города. Согласно последним данным, в связи со взрывом был арестован один человек.
6 апреля мощный взрыв прогремел в мечети Пуле-Хишти в центре Кабула (Афганистан), в результате чего 11 верующих получили ранения. Согласно информированным источникам, взрыв был вызван выстрелом из гранатомета.