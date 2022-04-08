Тегеран, 8 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции заявляют, что они готовы к дальнейшим сценариям по ядерной сделке Ирана, если это необходимо, и что дипломатическое взаимодействие с Тегераном является наилучшим исходом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 апреля.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, главой МИД Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, чтобы обсудить множество вопросов, включая Иран и Украину.

Стороны согласились с тем, что дипломатическое решение, предполагающее взаимное возвращение к полному выполнению СВПД, является наилучшим исходом, но отметили, что при необходимости готовы к другим сценариям.

«Блинкен и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии согласились с тем, что дипломатическое решение является наилучшим исходом для переговоров по иранской ядерной программе», — говорится в заявлении.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что взаимное возвращение к ядерной сделке — лучший способ обуздать ядерную программу Ирана.