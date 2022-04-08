Тегеран, , 07:15 — REGNUM 7 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Китай, Россия и три европейских участника ядерной сделки придерживаются конструктивных позиций, в связи с чем США должны принять реалистичный подход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

В телефонном разговоре Амир Абдоллахиан и его сербский коллега Никола Селакович обсудили двусторонние, региональные и глобальные проблемы, включая кризис на Украине и переговоры в Вене по возобновлению ядерной сделки.

Иранский высокопоставленный дипломат выразил надежду, что связи между Ираном и Сербией будут лишь укрепляться и расширяться благодаря созыву совместной экономической комиссии.

Министр иностранных дел Сербии пообещал, что его страна сделает все возможное для расширения связей с Ираном, в том числе в области сельского хозяйства и академического обмена.