Тирана, 8 апреля 2022, 07:21 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 7 апреля заявил, что правительство одобрит налоговую амнистию несмотря на критику ряда представителей международного сообщества.
В эфире телепередачи Opinion политик заявил, что налоговая амнистия не затронет высокопоставленных чиновников и уголовников.
Задачей налоговой амнистии политик назвал повышение покупательной способности населения. С осуждением этой меры выступили Евросоюз и МВФ.
Основанием для критики предложения о введении налоговой амнистии является ее возможное использование для отмывания денег.
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