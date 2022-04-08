Тирана, 8 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 7 апреля заявил, что правительство одобрит налоговую амнистию несмотря на критику ряда представителей международного сообщества.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

В эфире телепередачи Opinion политик заявил, что налоговая амнистия не затронет высокопоставленных чиновников и уголовников.

Задачей налоговой амнистии политик назвал повышение покупательной способности населения. С осуждением этой меры выступили Евросоюз и МВФ.

Мы введем налоговую амнистию, потому что этого хочет большая часть албанского народа. Международное сообщество против? Но Албанию будет строить не международное сообщество. То время, когда Албания была вассалом, прошло. Мы здесь у себя в стране и имеем право на свои деньги, заработанные потом и кровью… И найдем 84 голоса. Найдем их в парламенте.

Основанием для критики предложения о введении налоговой амнистии является ее возможное использование для отмывания денег.