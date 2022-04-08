Тегеран, 8 апреля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Семь миллиардов долларов замороженных средств Ирана за рубежом будут переведены посредством банковских операций на государственные счета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 апреля.

Иран

Иран достиг соглашений с некоторыми странами в рамках размораживания значительной части своих замороженных средств. Заблокированные средства должны быть отправлены на банковские счета страны в течение определенного периода времени в несколько недель, согласно достигнутым договоренностям.

Сумма средств, которые будут высвобождены и переданы иранским властям в соответствии с недавними соглашениями, составляет свыше семи миллиардов долларов.

Данные шаги являются признаком постепенного смягчения торгово-экономических и банковских ограничений в отношении Исламской Республики Иран, беспрецедентных по своему характеру даже после подписания ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).