Тегеран, , 07:20 — REGNUM 7 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 492 человек, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погиб еще 41 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Еще 41 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 492», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3800 новых случаев заражения COVID-19, при этом 459 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 904 733 пациента из общего числа 7 183 808 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1536 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 64 040 787 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 091 305 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.