Тегеран, 8 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. 7 апреля в Москве состоялась Ирано-российская торговая конференция, в которой приняли участие более 350 компаний. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Посол Ирана в России Казем Джалали, глава Иранской организации содействия торговле Алиреза Пейман-пак и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин выступили с речами в рамках конференции о потенциале экономического и торгового сотрудничества между Ираном и Россией в нынешних условиях.

Представители 70 иранских и 300 российских компаний в девяти секторах, включая тяжелую промышленность, технологии, нефтехимию, медицину и пищевую отрасль, провели встречи по вопросам дальнейшего торгового взаимодействия.

Во время проведения мероприятия обе страны стали свидетелями визита крупнейшей иранской бизнес-делегации, когда-либо посещавшей Россию, при этом большинство участников конференции являлись представителями частного сектора Ирана.