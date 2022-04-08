Якутск, , 07:08 — REGNUM За отдых в большинстве детских лагерей Якутии не удастся вернуть часть средств. Всего в республике на лето откроют 526 детских оздоровительных учреждений, из них по программе кешбэка работают 19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Детский лагерь (сс) BiMeRtY

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Помимо обычных лагерей в республике будут работать также 41 оздоровительный и 15 палаточных. Предполагается, что отдохнуть смогут не менее 70% детей Якутии, для 640 из них пребывание в лагере будет бесплатным по специальной госпрограмме.

Предполагается, что 1449 якутских школьников отдохнут за пределами республики, в том числе в Приморском и Краснодарском краях, частично путёвки оплатят из бюджета региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых детских лагерях Амурской области уже раскупили все путёвки. На повышение спроса повлияли кешбэк и успешная оздоровительная кампания в 2021 году.