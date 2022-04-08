Тегеран, , 07:22 — REGNUM Малые и средние предприятия страны расширят сотрудничество с другими государствами, включая Южную Корею, Германию и Китай, заявил заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 апреля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Али Расулян заявил, что такое сотрудничество соответствует решению Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи назвать текущий иранский 1401 год «годом наукоемкого производства и создания рабочих мест».

Расулян также сообщил местным СМИ, что в течение последнего иранского года (который завершился 20 марта 2022 года) с Китаем были подписаны два меморандума о взаимопонимании для расширения двустороннего сотрудничества в области технологий.

Он отметил, что офис Организации малых предприятий и индустриальных парков Ирана (ISIPO) также был открыт в коммерческом центре Китая, Шанхае.

Иранский чиновник подчеркнул, что в прошлом иранском году также началась работа над меморандумом о взаимопонимании, который ранее был подписан с Германией, но оставался бездействующим.

По его словам, ряд руководителей иранских малых и средних предприятий отправятся в Германию в текущем году в соответствии с усилиями по расширению сотрудничества с компаниями этой страны, но не уточнил точную дату их поездки.

Расулян, который также является управляющим директором ISIPO, подробно остановился на усилиях по поддержке наукоемких компаний. По его словам, в прошлом иранском году этим компаниям были предоставлены долгосрочные кредиты в особо крупном размере.