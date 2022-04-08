Тегеран, 8 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. 7 апреля исполняющий обязанности представителя Ирана при базирующихся в Вене международных организациях назвал заявления СМИ о недавнем докладе Международного агентства по атомной энергии по проверке выполнения Ираном ядерной сделки неточными, неправильными и предвзятыми. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Отчет представлял собой техническую обновленную информацию генерального директора МАГАТЭ о мониторинге выполнения СВПД на основе резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая должна была предоставить членам агентства последние события и новые сведения о ядерной деятельности Ирана», — сообщил журналистам Мохаммад Реза Геби.

«В докладе отмечается, что Иран сообщил МАГАТЭ 19 января, что он переносит производство роторов центрифуг из Караджа на новый объект в Исфахане, при этом инспекторы МАГАТЭ 22 января приняли необходимые меры и убрали камеры, поскольку производство роторов центрифуг на этом объекте было остановлено», — заявил Геби.

Он подчеркнул: «Камеры агентства были установлены в Исфахане 24 января, в то время как МАГАТЭ не имело доступа к данным и записям. Эти данные хранятся Ираном и не будут доступны для наблюдателей ООН, если Иран не возобновит полное выполнение СВПД. Кроме того, агентство заявило, что не может подтвердить, началось ли производство компонентов центрифуги на заводе в Исфахане».

Далее Габи сообщил, что в докладе также говорится, что 4 апреля Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что все оборудование, связанное с производством центрифуг в Карадже, было перемещено в Натанз, а инспекторы МАГАТЭ убедились, что все оборудование и инфраструктура неактивны.