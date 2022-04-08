8 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Информация о том, что сейм Латвии объявил 9 мая в стране днём памяти погибших на Украине, возмутила российских пользователей соцсетей.

Татьяна Иващенко, , 07:24 — REGNUM Российские пользователи соцсетей обсуждают информацию о том, что сейм (парламент) Латвии объявил 9 мая в стране днём «жертв российской агрессии» на Украине.

Рига приветствует немецко-фашистских оккупантов, июль 1941 года Bundesarchiv, Bild 183-L19397

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По данным портала Delfi, этот законопроект был утверждён в Латвии в срочном порядке — всего за сутки. Теперь этот день в стране будет считаться траурным, с запретом проводить какие-либо праздничные мероприятия. А ещё раньше сейм запретил проведение 9 мая массовых мероприятий в честь Дня Победы у памятников Советской армии.

«Агония от беспомощности», — комментирует Илья — подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации России на Украине.

«Это провокация», — считает Doomich.

«Немощные потуги», — оценил действия латвийских властей пользователь с ником Афанасич.

Жека Г. оставила следующий комментарий: «Фашня».

»А при чём здесь 9 мая и погибшие на Украине? Поясните, народ», — недоумевает Ragnar L.

«С этими ещё в 1945-м было всё понятно», — отметил Николай.

«Это дно», — охарактеризовал ситуацию Виталий.

«Я из Латвии, и я просто в шоке!» — комментирует Leonids.

«Вы там совсем, что ли?» — возмущён VB.

«Совсем совесть потеряли», — делает вывод Ольга.

Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики 18 ноября 1943 года (сс) Bundesarchiv, Bild 183-J16133

«День памяти погибших на Украине нацистов?» — уточняет Михаил К.

«Фашики», — пишет Александр Д.

«Уже не знают, как уколоть Россию! Да и чёрт с ними, что они там делают и какие праздники отмечают. Главное, для нас это всегда будет День Победы!!!» — подчёркивает Елена.

«Что происходит с миром…» — расстроена Оксана.

«Народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего», — напоминает Dm.

«Они могут как угодно переименовывать, но многие, кто пойдёт в это день по центральным улицам, у них в душе будет День Победы. И вы с этим ничего не сделаете. Кишка тонка», — убеждена Тамара П.

«Мир сошёл с ума. Я горжусь, что я не европеец», — подытожил First name.