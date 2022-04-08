Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Власти США разрешили операции, касающиеся телекоммуникационного или интернет-оборудования, поставляемого в Россию, а также соответствующих услуг и программ. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Речь идет о снятии запрета на экспорт, реэкспорт, продажу и прямые поставки или через другие страны при участии гражданина США оборудования, технологий, услуг, программного обеспечения, которые необходимы для осуществления интернет-связи.

Это направление распространяется на деятельность и устройства для поиска в интернете, регистрации доменов, обмена сообщениями, проведения конференций в дистанционном формате, работы в социальных сетях, пересылки мультимедийных материалов, а также для осуществления блогерской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Южная Корея договоренностей с США по поводу продолжения поставок в Россию автомобилей, смартфонов и другой бытовой техники южнокорейского производства, которые распространяются через массовый рынок.

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