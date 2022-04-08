Токио, 8 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Возможность высылки части российских дипломатов в качестве одной из санкционных мер рассматривают власти Японии. Об этом 8 апреля сообщил телеканал Fuji TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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По данным телеканала, правительство Японии обсуждает возможность высылки российских дипломатов и действия, соответствующие данному шагу. Уточняется, что такое решение может быть принято в качестве новой санкционной меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Возможное одобрение высылки российских дипломатов из Токио станет первым подобным случаем в российско-японских отношениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России не намерено высылать российских дипломатов, подражая странам НАТО, из опасений ответных аналогичных мер со стороны России. Такая мера со стороны Японии была бы беспрецедентной.