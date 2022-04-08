Ханты-Мансийск, 8 апреля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Югре на конец февраля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2021 года увеличились в среднем на 0,6%, тогда как по России – на 2,2%. Об этом сообщает Тюменьстат.

ИА REGNUM Инфляция

Повышение цен на продовольственные товары составило 3%, на непродовольственные – 0,1%, на услуги населению снизились на 1%.

Овощи в Югре подорожали на 10,8%, макаронные изделия — на 5,1%, крупу и бобовые — на 4,2%, рыба и морепродукты — на 4,1%, сахар-песок — на 3,3%, масло сливочное - на 2,9%, молоко и молочная продукция и кондитерские изделия - на 2,8%, яйца куриные - на 2,3%, сыр - на 1,8%.

Среди непродовольственных товаров в регионе отмечалось повышение цен на моющие и чистящие средства — на 2,3%. Рост цен на табачные изделия, строительные материалы, мебель, медикаменты, электротовары не превысил 1%.

Цены на бензин автомобильный выросли в Югре на 1,5%, на дизельное топливо – на 1,3%.

Среди услуг в регионе увеличились тарифы на зарубежный туризм — на 9,2%, на услуги банков — на 7,2% и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за указанный период инфляция составила 1,3%.