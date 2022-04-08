Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 апреля умеренным ростом на фоне публикации протоколов ФРС и ситуации в экономике. Больше других прибавил S&P 500.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 87,06 пункта (0,25%), до уровня 34 583,57 пункта. S&P 500 подорожал на 19,06 пункта (0,43%), до уровня 4500,21 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на символические 8,48 пункта (0,06%), до уровня 13 897,30 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,72 (0,75%), до уровня $95,51 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 апреля снижением на фоне заявлений руководства ФРС о готовности повысить ключевую ставку.

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