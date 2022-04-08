Челябинск, 8 апреля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Челябинске 14-летний ученик кадетского класса отправлен под домашний арест ха причинение своему однокласснику тяжкого вреда, повлекшего смерть. Об этом пишут СМИ.

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Материалы дела 7 апреля рассмотрел Тракторозаводский райсуд. Обвинение настаивало на заключении под стражу, но суд решил не применять эту крайнюю меру.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 15-летнего подростка нашли в овраге. По данным СМИ, юноши поспорили из-за девушки. Также журналисты сообщают, что в расправе участвовали и другие подростки, но в СКР это пока не подтверждают.