Анадырь, , 07:04 — REGNUM На Чукотке подвели итоги реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья в первом квартале 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительство округа.

Ветхое жилье condesign

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Власти региона выкупили у застройщиков 26 квартир в селе Усть-Белая Анадырского района и восемь квартир в селе Лаврентия. Уже идёт оформление документов и передача жилья новосёлам.

Усть-Белая станет вторым селом Анадырского района, в котором полностью ликвидирован аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. В конце 2020 года была расселена «аварийка» в селе Канчалан.

В ближайшее время ожидается сдача в эксплуатацию ещё одного восьмиквартирного дома в селе Лаврентия.

Работа по расселению аварийных домов в Провиденском городском округе, Билибинском и Анадырском районах продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря выкупу квартир в строящемся доме планируют досрочно завершить расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года.