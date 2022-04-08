Тирана, 8 апреля 2022, 07:13 — REGNUM Компания Kinder добровольно перестала поставлять на албанский рынок часть своей продукции на фоне отчетов международных организаций об обнаружении сальмонеллы в продукции. Об этом сообщает агентство Албании по контролю за продуктами питания.

Сергей Кириенко во время церемонии награждения победителей конкурса «Лидеры России»
Сергей Кириенко во время церемонии награждения победителей конкурса «Лидеры России»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сальмонелла была обнаружена в шоколадных яйцах Kinder Suprise, срок годности которых истекает 10 и 11 июля. Албания до сих пор еще не закупала данные лоты.

В стране приняты меры по мониторингу поставленной продукции Kinder в виде инспекций на местах. До полного выяснения ситуации на албанских складах будут придерживаться KINDER SCHOKOBONS весом 46 и 125 г со сроком годности до 5 июля 2022 года, а также KINDER SORPRESA MAXI 100 г со сроком годности до 23 августа.

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