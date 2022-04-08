Тирана, 8 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Компания Kinder добровольно перестала поставлять на албанский рынок часть своей продукции на фоне отчетов международных организаций об обнаружении сальмонеллы в продукции. Об этом сообщает агентство Албании по контролю за продуктами питания.

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Сальмонелла была обнаружена в шоколадных яйцах Kinder Suprise, срок годности которых истекает 10 и 11 июля. Албания до сих пор еще не закупала данные лоты.

В стране приняты меры по мониторингу поставленной продукции Kinder в виде инспекций на местах. До полного выяснения ситуации на албанских складах будут придерживаться KINDER SCHOKOBONS весом 46 и 125 г со сроком годности до 5 июля 2022 года, а также KINDER SORPRESA MAXI 100 г со сроком годности до 23 августа.