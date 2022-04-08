Берлин, 8 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Нота протеста была направлена посольством России в МИД Германии в связи с осквернением мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

www.GlynLowe.com Монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине (фрагмент)

«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля 2022 года. На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату, нанесены оскорбительные надписи русофобского содержания, в том числе призывающие к убийству «всех русских». Рассматриваем эту подлую акцию как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — сказано в заявлении российского посольства.

Об акте вандализма были немедленно оповещены все правоохранительные органы в Германии. В МИД ФРГ была направлена нота протеста с требованием установить личности вандалов и обстоятельства осквернения мемориала, привлечь к ответственности всех виновных. Кроме того, в посольстве России указали на недопустимость повторения подобных эксцессов в будущем, напомнив о соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. Также в российском посольстве попросили всех неравнодушных граждан, которые стали очевидцами осквернения советских воинских захоронений и мемориалов, незамедлительно сообщать о таких инцидентах в российские диппредставительства в Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке вандалов на мемориалы, посвящённые советским воинам-освободителям в берлинском Тиргартене и Трептов-парке.