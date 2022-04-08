Курган, 8 апреля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Курганской области уже несколько дней ведутся поиски пропавшего семилетнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет России.

cocoparisienne Пропавший человек

На розыск ориентированы сотрудники МЧС, СКР, полиции, а также добровольцы. Известно, что ребёнок худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые, рост 130 см. Был одет в красную куртку, чёрные резиновые сапоги, камуфлированные штаны и тёмно-синюю шапку-балаклаву. Всех обладающих информацией о его местонахождении просят обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал 4 апреля в Звериноголовском районе. Он ушёл гулять и не вернулся.