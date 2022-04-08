Москва, , 06:31 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минобороны России к ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» лишь на малую часть, взыскав 1 млн рублей вместо запрошенных509982241 рубля 77 копеек. Также не был расторгнут госконтракт, о чём просило министерство. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

В запрошенной сумме 119,36 млн рублей было указано как не отработанный аванс, еще 22,1 млн рублей как проценты за пользование коммерческим кредитом, а оставшаяся сумма фигурировала как неустойка.

В основе споре лежал госконтракт от 2016 года на сервисное обслуживание, технический надзор в процессе эксплуатации с докованием кораблей проекта 20380 Балтийского флота. В качестве обоснования иска министерство заявило просрочку исполнения обязательств по контракту.

«Ответчик представил отзыв на иск, котором признает факт нарушения обязательства по контракту, однако против удовлетворения требования возражал, ссылаясь на объективные причины, представил свой контррасчёт неустойки, ходатайствовал о снижении заявленной ко взысканию неустойки», — уточняется в решении суда.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года.