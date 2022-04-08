Москва, 8 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минобороны России к ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» лишь на малую часть, взыскав 1 млн рублей вместо запрошенных 509 982 241 рубля 77 копеек. Также не был расторгнут госконтракт, о чём просило министерство. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В запрошенной сумме 119,36 млн рублей было указано как не отработанный аванс, еще 22,1 млн рублей как проценты за пользование коммерческим кредитом, а оставшаяся сумма фигурировала как неустойка.

В основе споре лежал госконтракт от 2016 года на сервисное обслуживание, технический надзор в процессе эксплуатации с докованием кораблей проекта 20 380 Балтийского флота. В качестве обоснования иска министерство заявило просрочку исполнения обязательств по контракту.

«Ответчик представил отзыв на иск, в котором признает факт нарушения обязательства по контракту, однако против удовлетворения требования возражал, ссылаясь на объективные причины, представил свой контррасчёт неустойки, ходатайствовал о снижении заявленной ко взысканию неустойки», — уточняется в решении суда.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года.