Джакарта, 8 апреля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Индонезия рассчитывает, что на ноябрьском саммите G20 все страны-участники смогут совместно решать экономические вопросы, а не порождать новые проблемы. Об этом со ссылкой на представителя МИД республики Теуку Фаизашаха 8 апреля сообщает новостной портал Kompas.

Индонезия

Теуку Фаизашах «Двадцать крупнейших экономик должны предметно обсуждать актуальные проблемы экономики, а не становиться источником новых вызовов».

Дипломат подчеркнул, что председательствующая на саммите Индонезия «продолжит обеспечивать бесперебойное функционирование повестки G20 в нынешнем году» и по-прежнему ожидает присутствия на мероприятиях саммита в ноябре всех стран двадцатки.

Теуку Фаизашах «Наша задача заключается в обеспечении гарантий того, чтобы все страны — члены Группы двадцати сохранили приверженность обсуждению основной повестки дня, которая включает глобальную архитектуру здравоохранения, энергетический переход и цифровую трансформацию».

Напомним, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин в вопросе об участии в G20 будет ориентироваться «в первую очередь на организатора».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах призвал отказаться от спекуляций в ответ на заявление США о нежелании приезжать на встречу G20, если Россия будет приглашена.

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