Владивосток, 8 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Приморье в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 15 медучреждениях проведут капитальные ремонтные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Больница

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Модернизация запланирована в Арсеньевской горбольнице, Артемовской детской больнице, Владивостокской больнице №3, в поликлиниках №3 и №9 во Владивостоке, краевой клинической больнице №2, в Лесозаводской и Уссурийской горбольницах, в Партизанской горбольнице №1, Кавалеровской, Надеждинской, Пограничной, Пожарской, Черниговской и Шкотовской больнице.

Кроме того, в этом году построят 14 амбулаторий, поликлиник и стационаров — в районах Приморья, в том числе четыре новые поликлиники в столице региона.

Шесть медицинских учреждений получат «тяжелую» диагностическую аппаратуру.

Помимо этого, ожидается поставка партии легковых автомобилей отечественного производства. Они будут направлены в качестве санитарного транспорта в 24 краевые медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Быстринском районе по нацпроекту «Здравоохранение» построят новый корпус районной больницы.