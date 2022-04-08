Тирана, , 06:59 — REGNUM В Албании уже третий месяц подряд наблюдают снижение доверия населения к национальной экономике. Об этом сообщили в центробанке страны 7 апреля.

Утрата доверия Commons.wikimedia.org

Считается, что ключевую роль в снижении доверия граждан к экономике сыграл рост цен и ожидание его продолжения. Уровень доверия к торговле снизился на 2%.

При этом доверие к промышленности выросло в апреле на 2,2% по сравнению с мартом, на 0,5% вырос уровень доверия к строительному сектору, на 0,7% — к сфере услуг.

Напомним, Албания в марте пережила ажиотажный рост цен на зерновые, масло и нефть, что вызвало массовые протесты.

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