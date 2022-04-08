Кемерово, 8 апреля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Предприятия Кемеровской области готовы наращивать производственную деятельность в целях импортозамещения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«У нас накоплен опыт, мы можем наладить производство продукции не только для Кузбасса, но и для всей страны, — прокомментировал губернатор области Сергей Цивилёв. — А стабильная работа предприятий – залог развития экономики».

Отмечается, что предложения предприятий будет аккумулировать рабочая группа, которая создаётся при штабе по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения.