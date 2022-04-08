Москва, 8 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Политические интересы России и экономические интересы крупного российского бизнеса на постсоветском пространстве во много не совпадают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Виктор Дени. Капитал. 1920

«А разве это уникальная ситуация для российско-грузинских отношений? А разве с Украиной было не так? В том числе, и в течении последних восьми лет, когда это государство последовательно начало проводить антироссийскую политику и не скрывало своих устремлений в отношении Донбасса, да и в отношении России тоже. Велась торговля, велись некоторые другие транзакции. Безусловно, эта ситуация едва ли может рассматриваться как приемлемая с точки зрения политики России на постсоветском пространстве, которая до последнего периода шла отдельно от экономического взаимодействия. Это были если не две параллельные вселенные, то, по крайней мере, далеко не полностью совпадали политические заявления и контакты с бизнес-интересами», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный российский бизнес, работающий в Грузии, фактически спонсирует самую антироссийскую часть грузинского политического спектра.