Благовещенск, , 06:34 — REGNUM За март жилищный кредит на льготных условиях получили почти в два раза больше жителей Амурской области, чем в феврале. Так, в прошлом месяце ипотеку оформили 492 человека, в позапрошлом — 254, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе правительства региона.

Ипотека Merio

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Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева объяснила увеличение количества выданных льготных ипотек сохранением низких ставок при росте ключевой ставки ЦБ до 20%.

«Так, по Дальневосточной ипотеке она составляет не более 2%, по Семейной ипотеке для жителей ДФО — 5%, и по Сельской — 3% годовых. Исключением стала ипотека с господдержкой, которая подорожала с 7 до 12%. Однако, учитывая размер ключевой ставки, программа всё равно остаётся доступной, так как не подразумевает ограничений по возрасту и семейному положению граждан. Именно она в марте показала наибольший рост в количественном эквиваленте почти в 4,5 раза», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с экономической и внешнеполитической обстановкой процентные ставки по госпрограммам также не повысились. Жилищный кредит по «дальневосточной ипотеке» оформляют по ставке до 2%.