Благовещенск, 8 апреля 2022, 06:34 — REGNUM За март жилищный кредит на льготных условиях получили почти в два раза больше жителей Амурской области, чем в феврале. Так, в прошлом месяце ипотеку оформили 492 человека, в позапрошлом — 254, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе правительства региона.
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Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева объяснила увеличение количества выданных льготных ипотек сохранением низких ставок при росте ключевой ставки ЦБ до 20%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с экономической и внешнеполитической обстановкой процентные ставки по госпрограммам также не повысились. Жилищный кредит по «дальневосточной ипотеке» оформляют по ставке до 2%.