Тюмень, 8 апреля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В Тюменской области на конец февраля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2021 года увеличились в среднем на 1,3%, тогда как по России за аналогичный период — на 2,2%. Об этом сообщает Тюменьстат.

Рост цен

Цены на продовольственные товары повысились на 2%, на непродовольственные — на 0,3%, тарифы на услуги населению — на 1,7%.

Более всего в Тюменской области подорожали овощи — на 9,8%, рыба и морепродукты — на 5,1%, сыр — на 3,9%, масло сливочное — на 2,7%, яйца куриные — на 2,6%, макаронные изделия — на 2,4%, кондитерские изделия — на 1,6%, сахар-песок — на 1,4%.

Также отмечено в регионе повышение цен на телерадиотовары — на 9,1%, медикаменты — на 2,2%, моющие и чистящие средства — на 1,4% и другие.

Цены на дизельное топливо за указанный период в Тюменской области выросли на 4%, на бензин автомобильный — на 1,1%.

Среди наблюдаемых видов услуг в регионе увеличились тарифы на услуги банков — на 11,5%, зарубежного туризма — на 10,9%, дошкольного воспитания — на 5,6%, санаторно-оздоровительные — на 4,8%.